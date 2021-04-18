المريخ يخلى الساحة للهلال في التسجيلات





كاد سيف تيري يلتحق بابوعشرين وجمال سالم في الهلال، لولا تدخل أبناء النادي والرئيس الفخري أحمد طه التازي، وكان المهاجم الكبير على بعد خطوة من الإنتقال للهلال لولا الصراع الخفي بين بعض أعضاء لجنة التطبيع، وفي الوقت الذي يظهر فيه أبناء المريخ حماساً منقطع النظير في دعم الفريق ويعلن حارس المرمى الشاب أحمد بيتر رغبته في الانضمام للمريخ، يخلى سودكال الساحة للهلال، كعادته في التسجيلات، ومن خلال مهاتفته لحي العرب فإن سودكال بحسب صحيفة اليوم التالي يثق بأن ناديه محروم من التسجيلات ولن يتمكن من إضافة أي لاعب بعد ان أهدر جهده وكرس وقته في كيفية الاستمرار فقط، وترك المجال للجان الاتحاد لتفعل بالفريق ما تشاء، المريخ تعرض لعقوبات مغلظة في فترة سودكال، وتلاعب به اتحاد الكرة على كل الأصعدة، ووجد فيه شداد ضالته لينفذ فيه ما يريد ويملي من قرارات ويضلل الاتحاد الدولي الهلال سيجد المجال مفتوحًا لإضافة من يشاء من لاعبين دون مزاحمة من المريخ وسيجدد عقودات نجومه بمنتهى السهولة مستفيداٍ من تحالف سودكال وشداد ورغبتهما في تدمير المريخ.

الخرطوم ( كوش نيوز)