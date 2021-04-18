تاور يبحث مع مستشار رئيس الوزراء البولندي العلاقات الثنائية





استقبل عضو مجلس السيادة الدكتور صديق تاور بمكتبه بالقصر الجمهوري الاحد مستشار رئيس الوزراء البولندي جاكوب غلاوسوسكي. وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين السودان وبولندا في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثمار الزراعي والتبادل الثقافي. وأوضح مستشار رئيس الوزراء البولندي أن اللقاء استعرض السبل الكفيلة بتقوية العلاقات بين البلدين وترقيتها، مؤكداً أن الاجتماع أمن على أن الوقت الحالي هو الوقت الأمثل ليشرع البلدان فى العمل معاََ في عدد من المشاريع القتصادية والاستثماربة، مشيراً إلى أن آفاق التعاون بين السودان وبولندا واعدة. ولفت المستشار بحسب ( سونا) إلى أن بلاده تتطلع لزيارة وفد سوداني في القريب العاجل لمناقشة تفاصيل مشاريع التعاون المشترك المستقبلي بين البلدين والتي تم التباحث حولها خلال هذه الزيارة. ووصف المستشار اللقاء الذي جمعه بالدكتور صديق تاور بالمثمر والبنّاء .

الخرطوم ( كوش نيوز)