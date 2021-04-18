اجتماع بمجلس الوزراء يبحث معالجة مشكلة الدواء





انعقد الاحد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع حول معالجة مشكلة الدواء، ضم وزيري الصحة الاتحادية ووزارة شؤون مجلس الوزراء إلى جانب مشاركة كل من ممثل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والصندوق القومي للإمدادات الطبية والمجلس القومي للصيدلة والسموم والإدارة العامة للصيدلة وغرفة مصنعي الأدوية وغرفة مستوردي الأدوية وممثلي لجنة الصيادلة المركزية والتجمع الصيدلي. وناقش الاجتماع بحسب ( سونا) خطوات إنهاء مشكلة وفرة الأدوية. وخلص لعدة قرارات ملزمة لكافة جهات الاختصاص للعمل بها. ووجه بالتزام الصندوق القومي للإمدادات الطبية بتكملة إجراءات التمويل المختص البالغ قدره 21 مليون يورو لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الطوارئ، بجانب التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدفع مبلغ 5 ملايين دولار فورا لسدادات بعض مديونيات الصندوق القومي للإمدادات الطبية للشركات التي يستورد منها الأدوية وجدولة المتبقي بصورة عاجلة، والتزامها بدفع مبلغ 800 مليون جنيه سوداني لسد فارق دعم استيراد أدوية الأمراض المزمنة بالعملات الأجنبية. وقرر تشكيل آلية من وزارة الصحة والمالية والتخطيط الاقتصادي والمجلس القومي للصيدلة والسموم واللجنة التسييرية لغرفة مستوردي الأدوية والإمدادات الطبية لمتابعة سير الاستيراد وتوفير الدواء بصورة عاجلة على أن تكون في حالة انعقاد دائم حتى ضمان انسياب الدواء بصورة طبيعية. وناقش الاجتماع جملة الإجراءات الفنية التي قامت بها إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية لإنهاء إجراءات التمويل اللازم لاستيراد الأدوية وتسديد المديونيات، وموقف الإمداد الدوائي الحالي، كما بحث موقف آلية دعم وزارة المالية لاستيراد أدوية الأمراض المزمنة.

الخرطوم ( كوش نيوز)