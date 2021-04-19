الأمم المتحدة تناقش استخدامات نتائج تعداد السودان ضمن توفير أساسيات الانتخابات





بحث المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الاستاذ علي محمد عباس مع الوفد الزائر من بعثة الأمم المتحدة بالسودان الترتيبات الجارية لإجراء التعداد السكاني والتعداد الزراعي الشامل، جاء ذلك لدى زيارة الوفد الإثنين للجهاز المركزي للإحصاء.

وتناول الاجتماع المشترك أهمية التعداد السكاني في توفير بيانات واحصاءات للتخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهميته السياسية في توفير متطلبات المرحلة الانتقالية لعملية الانتقال الديمقراطي.

كذلك تم النقاش حول استخدامات نتائج التعداد المختلفة ومن ضمنها توفير أساسيات الانتخابات التي تساعد في تقسيم الدوائر الانتخابية. كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه قيام التعدادين من توفير البنية التحتية والتقنية والتي تعتبر الأساس في إجراء التعداد هذه المرة حيث سيكون تعدادا إلكترونيا.

أيضا ناقش الاجتماع كيفية تقديم الدعم المالي والفني من المانحين وشركاء التنمية الدوليين .

وحضر الاجتماع بعض من مدراء القطاعات والإدارات بالجهاز المركزي للإحصاء إضافة لمديري التعدادين.

الخرطوم 18-4-2021 (سونا)