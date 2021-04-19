البيضة والحجر





هتش

*رحم الله أخانا وصديقنا بعد أستاذنا يوسف سيد أحمد خليفة وغفر له وجعل الجنة مثواه…كان لطيفاً ومهذباً كما يليق بحسن منبت.

*استطاع آباؤنا الأولون أن يأتوا بسواري كسري

وطلب منا الخلفاء من بعدهم ان نأكل الكسرة

أولئك كان فيهم سراقة

وضاعت منا (ألف) سراقة وملايين أخرة.

*آلاف الأوراق تعلن عن معهد كمبيوتر وتعليم لغات

يمدونها لك في الطريق وتلقيها-نلقيها- تحت الأقدام

والنتيجة شوارع تتحدث لغة الوسخ مضروبة بفايروس القمامة.

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إحدى عربات النفايات مكتوب عليها(يا رب شوال قروش)

ويا ربي ما تحرم عربية نفايات من (الشوال).

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برنامج ريحة البن وغيره من برامج الشعر التي تبث كل رمضان

وجد قاعدة مشاهدة كبيرة….نتمنى أن لا يعتمد على مجموعة معينة

نريد أن نكتشف مواهب جديدة في قرض الشعر

مع رجاء الابتعاد عن مناطق بتنفسك وبتشهقك ….. أصاب بحمو النيل من هاتين المفردتين.

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تعديل قانون الصحافة

تعديل قانون مشروع الجزيرة

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أخاف أن يضموا القوانين لوزارة الطاقة و(التعديل)

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احتفلا معا بتخرج ابنهما من الجامعة

كانا قد تطلقا منذ زمان بعيد

لكنهما بقيا أصدقاء

ولم يشعر الولد بالضياع

كان الولد بينهما منطقة منزوعة السلاح

وكان التعايش بينهما نموذجياً

وفوق ذلك لم تك هناك صحيفة تؤلب أحدهما على الآخر.

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كنت أتمنى أن يظهر قادة الطلاب ببناطلين وقمصان مشمرة الأكمام

أما هذه البدل فتدفع الى (البدلات).

عيبوا لي قميص قطني يقول للطلاب أنا منكم.

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نظر الي الفتيات المتكرشات وقال لي: النسوان بقي ما عندهن ضمير

فقلت له : ولا الرجال!!!

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كل من امتلك مزرعة سرح العمال وباع التراكتور وقطع الأشجار

ووزعها (حلة) بدكانها وكونكانها وروضتها وبصيرها و شماراتها

والمعتمدون لا يعرفون حدود محلياتهم (ياها المحلية فيهم)

الحلة الجديدة ضايقت الناس في المدارس والملاعب والمشافي وبسط الأمن.

والقاعدة لا تزال تقول:كان صفت النية الحواشة بتشيل مية

مية مية(مع رسم علامة(كده))

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جاء في الأخبار أن عاشقاً قد انتحر لان محبوبته قد صدته

والله لسه الدنيا أتاريها بي خيرها

إذن الحب العذري لا زال موجوداً

لعله لو تزوجها لقتلها.

أو لربما رأينا إعلاناً باسمها يقول

إلى فلان……

بما أن فلانة قد رفعت عليك دعوي تطليق للغيبة………….الخ

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الشعب يريد

والنظام يريد

والله يفعل ما يريد

انكسر المرق و….دوى الرصاص

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اتمني أن تتبع القمة الكروية لوزارة الطاقة والتعدين

حتى نستفيد من كثرة (المواسير) في هلاريخ

بالمناسبة مافي دواء اعشاب بيعالج مواسير القمة ولا شنو!!

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كان يزمع ان يصيح بفشل الحكومة وسط السوق العربي

قاتل الله الجبن لو فعل لسجن ولأخرجته الثورة الأخيرة

ولطلع لينا الليلة في راسنا

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هيثم صديق

صحيفة اليوم التالي