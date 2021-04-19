أسامة سعيد يطالب بضرورة التعجيل لانتخابات مبكرة





استهجن المحلل السياسي د. أسامة محمد سعيد تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة، وقال ان هناك صراع قوي أدى إلى عدم تكوين المجلس التشريعي.

وطالب سعيد بضرورة أن يكون هناك توافق بين المكون العسكري والمكون المدني، وضرورة البحث وإيجاد عناصر قوية تقود البلاد إلى بر الأمان. وأشار سعيد إلى أن السودان يمر بمنعطف خطير، وألمح إلى أن المكون العسكري شريك أصيل ولا يمكن اغفال شراكته حتى وان كان المكون المدني استأثر بمقاعد المجلس التشريعي وتظل الحقيقة أن المجلس العسكري بمكوناته له العديد من الأدوار بالإضافة إلى أدوار وخبرات حركات الكفاح المسلح التي انضمت إلى ركب السلام.

وقال سعيد بحسب صحيفة الوطن، أن السودان بحاجة إلى مجلس تشريعي ثوري لأنه من الواضح أن الحكومة الحالية غير قادرة على المواكبة وتسعى إلى تحقيق أهدافها الخاصة فقط. وتساءل سعيد هل سيتم إحداث توافق مع المكون العسكري بشأن ممثليه كما اشترطت الوثيقة الدستورية، ويرى سعيد أن السودان بحاجة عاجلة إلى انتخابات وطنية مبكرة.

الخرطوم (كوش نيوز)