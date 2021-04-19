مجلسي السيادة والوزراء يجيز عددمن القوانين





ترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالى بالقصر الجمهوري اليوم الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة و الوزراء ( المجلس التشريعي المؤقت).

وقال عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي أن الإجتماع أجاز مشروع قانون التعديلات المتنوعة التي ترتكز على إعتماد نظام مالي مزدوج يعمل على تكوين نافذتين في البنوك الأولى نافذة للنظام الإسلامي والأخرى للنظام التقليدي، مبينا أن ذلك يجعل البلاد أكثر مواءمة مع النظام المصرفي العالمي في إطار التحولات الاقتصادية الكبرى التي تنتظم البلاد.

وأوضح الفكي أن الإجتماع أجاز أيضاً قانون الإستثمار الذي طال إنتظاره بعد أن تم إخضاعه للمزيد من النقاشات في ورش العمل بمشاركة الخبراء ورجال الأعمال والمختصين مشيرا إلى أن إجازة هذا القانون في هذه الفترة التي تتزامن مع إنعقاد المؤتمرات العالمية التي تهدف لمناقشة الإستثمار في السودان يعزز من القدرات الإقتصادية وفرص الإستثمار للمستثمرين الوطنيين بشكل خاص.

وأضاف الأستاذ الفكي أن الإجتماع أجاز مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف إلى ضبط العلاقة بينهما مشيرا إلى أهمية القانون في هذه الفترة التي من المتوقع أن يتم فيها تنفيذ العديد من المشروعات الإقتصادية المشتركة ما بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال عضو السيادي الفكي أن الإجتماع ناقش إلغاء قانون المقاطعة مع إسرائيل والذي جاء نتيجة لثمرة نقاشات طويلة إنتظمت مجلس الوزراء والمجلس السيادي المجلس التشريعي المؤقت.

وأبان الفكي أن الإجتماع ناقش قانون مفوضية مكافحة الفساد وتم الإتفاق على عرضه على الإجتماع القادم لإخضاعه للمزيد من النقاش والدراسة مع أطراف لجان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ووزارة العدل وكافة المختصين نسبة لبروز وجهات نظر متباينة حول صلاحيات قانون محاربة الفساد وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو من حيث تداخل الاختصاصات والصلاحيات.

(سونا)