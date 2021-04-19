عربي يبحث مع قيادات محلية طويلة أيلولة المقر الميداني لليوناميد





بحث والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي لدى لقائه مساء اليوم بمقر إقامته بالفاشر مع وفد من قيادات محلية طويله برئاسة المدير التنفيذي للمحلية إدريس تبن كيفية أيلولة المقر الميداني لبعثة الـ(يوناميد) بطويلة الى سلطات المحلية عقب تسليمها لحكومة الولاية خلال الأيام القادمة لتوظيفه في الاغراض المدنية التي تخدم مواطن المحلية .

وتطرق الاجتماع بالنقاش كذلك الى هموم وقضايا مواطني محلية طويلة في المجالين الخدمي والامني وحماية المدنيين عقب خروج بعثة اليوناميد من المحلية .

وذكر تعميم صحفي لليوناميد أن أعضاء مجموعة اليوناميد المعنية بالانسحاب وأعضاء لجنة ولاية شمال دارفور الخاصة بالتسلم قد قاموا في الخامس عشر من الشهر الجاري بزيارة تفقدية مشتركة الى موقع البعثة الميداني في طويلة، وعقد الفريق المشترك اجتماعا مع السلطات المحلية وأفراد المجتمع المحلي وموظفي البعثة، كما تفقد الوفد مباني واصول الموقع الميداني .

وأضاف التعميم الصحفي أن زيارة الوفد المشترك جاءت ضمن الاستعدادات التي تقوم بها اليوناميد لأغلاق الموقع وتسليمة قريباً لحكومة الولاية .

يشار إلى أن اجتماع والي شمال دارفور مع وفد محلية طويلة قد تم بحضور سكرتير الوالي لشئون المحليات إبراهيم اسماعيل و السكرتير السياسي للوالي مدثر عمر بشير وممثلي الإداره الأهليه والمرأه بمحلية طويلة.

(سونا)