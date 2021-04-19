شراكة في الاتصالات والتحول الرقمي بين السودان والسعودية





– اتفقت وزارتي الاتصالات والتحول الرقمي في السودان ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اليوم الإثنين على التعاون والعمل الاستراتيجي المشترك في مجال الاتصالات والتحول الرقمي وتقنية المعلومات وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس عُقد اليوم بين وزير الاتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية المهندس عبد الله بن عامر السواحه، بحضور فريقي العمل من البلدين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون المشترك في مجال الاتصالات والتحول الرقمي ونقل التقنيات الحديثة والناشئة وممارسات الاقتصاد الرقمي والتطبيقات الرقمية والابتكار وريادة الأعمال.

وناقش الاجتماع فرص الاستثمار الواعدة في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي وذلك لما يمتاز به السودان من موقع استراتيجي وموارد بشرية عالية التأهيل وفرص لنقل المعرفة والخبرات والتجارب والمهارات والمجالات ذات الصلة.

واتفق الجانبان على تكوين فريق عمل مشترك لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وفي نفس الوقت العمل ضمن خارطة طريق استراتيجية ترسخ أطر التعاون بين البلدين.

وهنأ المهندس هاشم حسب الرسول نظيره السعودي على إنشاء منظمة التعاون الرقمي التي تتخذ من الرياض مقراً لها، وأبدى ترحيب السودان بالانضمام للمنظمة في أقرب فرصة ممكنة.

وأشاد وزير الاتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول بروح الأشقاء التي سادت الاجتماع والمبادرة الطيبة لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية المهندس عبد الله بن عامر السواحه وما أبداه من تفهم وتعاون متعاظم في ظل توجه حكومة الفترة الانتقالية نحو تسخير التحول الرقمي لدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واتفق الجانبان على تبادل الزيارات في المستقبل القريب وتقوية أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.

(سونا)