وزير الطاقة السوداني: أداء الكهرباء الحالي مرضي وجيد رغم القطوعات





كشف وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، عن استمرار قطوعات التيار الكهرباء بنسبة 10% في شهر رمضان.

وقال الوزير في تصريح لصحيفة (الجماهير) إن “القطوعات الحالية بسبب خروج بعض الماكينات من الخدمة والقيام بعمل صيانة في بعض المحطات”.

وعادت خلال اليومين الماضيين من جديد قطوعات الكهرباء في الأحياء السكانية.

وشهدت أحياء جنوبي أم درمان “الصالحة ” اليوم قطوعات استمرت حوالي الخمسة ساعات -منذ الواحدة ظهراً وحتى الخامسة مساءً دون إنذار مسبق.

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على “فيسبوك” عن امتعاضهم من إستمرار قطوعات التيار الكهربائي في رمضان.

ولكن وزير الطاقة كشف عن نسبة قطوعات الكهرباء في نهار رمضان لا تتجاوز 10%.

وأضاف، “أعتقد أن استقرار الكهرباء بنسبة 90% في تقديري شيء ممتاز، ونحن من أول يوم كنة واضحين مع الناس أن يكون استقرار في الحد الأدنى ماقلنا 100% عشان الناس تكون عارفة في قطوعات، والكهرباء ما منسبة زي الهواء في الجو”.

وتابع، “أداء الكهرباء الحالي مرضي وجيد رغم القطوعات”.

الخرطوم – عماد النظيف

الجماهير