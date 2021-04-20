الهند تقدم للسودان أدوية منقذة للحياة





قدمت الحكومة الهندية يوم الإثنين للسودان أدوية منقذة للحياة تزن 5.9 طن متري تسلمتها وزارة الصحة الاتحادية كهدية من الشعب الهندي للشعب السوداني .

وقال بيان صادر من السفارة الهندية الإثنين أنه بالنظر إلى العلاقات الثنائية التي تعود إلى قرون عديدة بين الهند والسودان ، وإدراكًا منا لحوجة الشعب السوداني ، قام الشعب والحكومة الهندية بتسليم شحنة من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة تزن 5.9 طن متري إلى وزارة الصحة الاتحادية لاستخدامها من قبل الشعب والحكومة السودانية لمكافحة الوباء والظروف الصحية العامة.

واكد بيان السفارة أن الهند ظلت ، في الطليعة لضمان توفير الأدوية الأساسية خلال المراحل الحرجة من جائحة كورونا الحالية.

واوضح البيان أن الهند وشعبها دائمًا ظلوا يقفون بثبات إلى جانب حكومة وشعب السودان في السراء والضراء ، وستتواصل مساعدة السودانيين من خلال تبادل التجارب والخبرات والموارد .

الخرطوم 19-4-2021 (سونا)