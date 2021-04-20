سوداكال يغري أبو عاقلة بمليون دولار للانضمام للمريخ





أفادت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز”، أنّ نادي المريخ دخل في مفاوضاتٍ جادةٍ مع لاعب الهلال أبو عاقلة عبد الله.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ رئيس المريخ آدم عبد الله سوداكال أجرى مباحثات مع وكيل اللاعب، وأعلن عن عرضٍ يصل إلى مليون دولار للتعاقد مع أبو عاقلة.

وكشفت المصادر أنّ اللاعب أبو عاقلة عبد الله يفضّل البقاء في الهلال بشرط تقييمه بشكلٍ أفضل، إذ يطالب بمبلغ يصل إلى”700″ ألف دولار لإعادة قيده إلى”3″ سنواتٍ. وينتهي عقد اللاعب أبو عاقلة عبد الله مع الهلال في يونيو المقبل.

صحيفة الصيحة