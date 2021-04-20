وزير الكهرباء : لا عودة للقطوعات المبرمجة مجدداً





قال وزير الكهرباء جادين علي عبيد، إن الحديث عن عودة برمجة قطوعات الكهرباء شائعة، موضحاً أن القطوعات هذه الأيام في بعض المناطق بسبب زيادة الاستهلاك.

ودعا جادين المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك لاستقرار التيار الكهربائي.

وقال جادين لـ(السوداني) أمس، لا توجد قطوعات مبرمجة للكهرباء، لكن زيادة الاستهلاك أدت إلى خروج ماكينات عن الخدمة ، واضاف”نحن شغالين في حدود ولا يوجد فائض واي ضغط يؤثر على الأداء العام، وزاد “أفضل الناس يكيفوا نفسهم على الشيء الموجود”، واعتبر الحديث عن عودة القطوعات المبرمجة شائعة.

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني