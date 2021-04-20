رياضية

أبوجبل يكشف لـ (باج نيوز) تفاصيل اجتماع (الفيفا) مع اتحاد كرة القدم بشأن الجمعية العمومية للمريخ

2021/04/20
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فيفا

كشف الأمين العام لإتحاد الكرة حسن أبو جبل عن تكليفه من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمخاطبة السلطات بشأن موعد إقامة الجمعيات العمومية للمريخ و الهلال .

و قال أبو جبل في تصريح لـ (باج نيوز) إن لجنة الحوكمة سألتهم في الاجتماع الذي عقد اليوم “الثلاثاء” عبر الهاتف ، عن أسباب إلغاء الجمعية العمومية السابقة لنادي المريخ ، و أوضح أنهم أجابوا بأن ذلك تم بناء على قرار
السلطات الصحية و قرار من مكتب والي ولاية الخرطوم .

و أشار إلى تكليف اللجنة لشخصه بمخاطبة وزارتي الصحة و الداخلية ليتم بعد ذلك تحديد موعد إقامة الجمعية بعد التشاور مع اللجنة التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم .

باج نيوز

2021/04/20
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