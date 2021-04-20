رياضية
أبوجبل يكشف لـ (باج نيوز) تفاصيل اجتماع (الفيفا) مع اتحاد كرة القدم بشأن الجمعية العمومية للمريخ
كشف الأمين العام لإتحاد الكرة حسن أبو جبل عن تكليفه من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمخاطبة السلطات بشأن موعد إقامة الجمعيات العمومية للمريخ و الهلال .
و قال أبو جبل في تصريح لـ (باج نيوز) إن لجنة الحوكمة سألتهم في الاجتماع الذي عقد اليوم “الثلاثاء” عبر الهاتف ، عن أسباب إلغاء الجمعية العمومية السابقة لنادي المريخ ، و أوضح أنهم أجابوا بأن ذلك تم بناء على قرار
السلطات الصحية و قرار من مكتب والي ولاية الخرطوم .
و أشار إلى تكليف اللجنة لشخصه بمخاطبة وزارتي الصحة و الداخلية ليتم بعد ذلك تحديد موعد إقامة الجمعية بعد التشاور مع اللجنة التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم .
باج نيوز