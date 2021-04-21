منحة بـ(10) ملايين دولار من المصرف العربي للسودان





وقّعت أمس، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اتفاقية على منحة مقدمة من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بمبلغ عشرة ملايين دولار لدعم الخدمات الصحية خاصة مواجهة كوفيد 19 والكوارث في البلاد.

ووقع عن الوزارة د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، فيما وقع الدكتور فهد الدوسري رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية عن المصرف العربي.

وأكد وزير المالية عقب التوقيع الذي تم بمباني وزارة المالية، دعم السودان للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية وإزالة كل العقبات حتى يؤدي دوره المطلوب، وقال جبريل إن المنحة ستوظف لدعم الخدمات الصحية ومواجهة الكوارث، مبيناً أن المنحة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمصرف العربي. وأشاد جبريل بإدارة المصرف العربي ومُساهماته في دعم مشاريع التنمية بالسودان وافريقيا.

الخرطوم- رشا التوم

صحيفة الصيحة