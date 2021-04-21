هيئة علماء السودان: النظام المالي المشترك حرب مع الله





قطعت هيئة علماء السودان بحرمة القانون الذي أجازته الحكومة بالتعامل بالنظام المصرفي المزدوج، وقال محمد عثمان صالح رئيس هيئة علماء السودان في تصريح إن التعامل الربوي محرم بكل أشكاله، وأن النظام المالي للدولة أو الأفراد يجب أن يتجنب الربا الذي حرمه الله تعالى.

وأضاف صالح مشدداً بحسب صحيفة التيار: واذن لمن تعامل به بالحرب مع الله، كما جاء في أكثر من أية من القرآن الكريم، لأنه محرم في كل شرائع الأنبياء.

لكن البروف استدرك بأن البشر يقعون في المخالفات ونهج الشياطين لكنه عاد وقال: ومن أراد الخروج من غضب وتجنب حربه في الدنيا وعقابه في الآخرة فعليه تجنب التعامل الربوي.

الخرطوم (كوش نيوز)