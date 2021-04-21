إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا





أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الإسباني إن لاعب الوسط فيدريكو بالبيردي أصيب بفيروس كورونا، بحسب “رويترز”.

ويوم الأحد الماضي، ذكر النادي أن بالبيردي يخضع للعزل الذاتي بعد أن خالط مصابا بفيروس كورونا ليغيب عن التعادل بدون أهداف في الدوري مع خيتافي والآن جاءت اختبارات اللاعب إيجابية.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب البالغ عمره 22 عاما والقادم من أوروجواي عن مواجهة قادش اليوم وأيضا عن مباراة ريال بيتيس مطلع الأسبوع المقبل.

وسيغيب أيضا عن مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء أمام تشيلسي.

العربية نت