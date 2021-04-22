هل طالب الشيخ موسى هلال بحل وتسريح الجيش التشادي؟





*بسم الله الرحمن الرحيم*

*مجلس الصحوة الثوري السُّوداني*

*تصريح صحفي*

تناقلت وسائط التواصل الإجتماعي اليوم الأربعاء ٢١ـ أبريل ـ٢٠٢١م خبر كاذب ومدسوس منسوب زوراً إلي الشيخ/ *”موسى هلال عبدالله”* يطالب فيه *بحل وتسريح الجيش التشادي* علي حسب زعم الجهات التي قامت بالفبركة والجهة الناشرة ما يسمى بـ *”راديو تشاد الحرة”* وإزاء هذا الإفتراء نؤكد الأتي:

ننفي ونُكذب هذا التصريح المُغرض والهادف إلي إثارة الفتنة وتسميم الأجواء ونؤكد بانهُ تلفيق عارٍ من الصحة تماماً وأنّ الشيخ/ *موسى هلال* لم يصدر كلمة وأحدة في هذا الصدد.

وننوه بأن “مجلس الصحوة الثوري” لم يتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة علي الإطلاق

هذا ما لزم منا توضيحه

*أحمد محمد أبكر*

*الناطق الرسمي بإسم*

*مجلس الصحوة الثوري السُّوداني*

الأربعاء. ٢١. ابريل. ٢٠٢١م