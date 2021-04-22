إغلاق طويل للجوهرة الزرقاء .. تصفيات المونديال تهدد بنقل قمة الممتاز لإستاد الخرطوم





تفيد متابعات الصيحة أن مباراة القمة بين الهلال والمريخ المؤجلة من الدورة الأولى للدوري الممتاز والتي تمت برمجتها لتلعب يوم “٢٤ مايو” بملعب الجوهرة الزرقاء، باتت مهددة بشكل كبير بأن يتم نقلها لتلعب باستاد الخرطوم وذلك على خلفية إغلاق ملعب الجوهرة الزرقاء الخاص بنادي الهلال بسبب أعمال الصيانة التي ينتظر أن تستمر لفترة طويلة في محاولة لاستيفاء الملعب لكل شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حتى يتم الترخيص له باستضافة مباريات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم التي تنطلق في منتصف شهر يونيو من العام الحالي.

وتسابق اللجنة المشتركة بين اتحاد الكرة ونادي الهلال المسئولة عن الملعب لتجهيز الجوهرة الزرقاء قبل الموعد المذكور خصوصاً فيما يلي المشكلة الأكبر المتعلقة بالإضاءة.

وكانت لجنة تطبيع الهلال أكدت أن العمل في تركيب الإضاءة الجديدة سيكون في شهر مايو المقبل.

وبحسب مصادر الصيحة، فإن إقامة مباراة القمة بين الهلال والمريخ بملعب الجوهرة الزرقاء يتوقف على اكتمال عملية تركيب الإضاءة الجديدة لأن المباراة ستقام ليلاً، وحال لم تكتمل عملية الإضاءة حتى تاريخ “٢٤ مايو” فإن المباراة ستقام باستاد الخرطوم.

الخرطوم- معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة