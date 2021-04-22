وزيرة العمل: سأراجع الدرجات الوظيفية وسأجري تعديلاً على قانون العمل





أعلنت وزارتا شؤون مجلس الوزراء والعمل والإصلاح الإداري عن انطلاق مشروع إصلاح الخدمة المدنية في البلاد كأهم خطوات التحول الديمقراطي والإصلاح المؤسسي وفق المعايير والأسس الدولية. وقالت وزيرة العمل تيسير النوراني في مؤتمر صحفي أمس بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن الخدمة المدنية قد تعرضت لهزة عنيفة في جميع المعايير خلال (30) عاماً الماضية، نتيجة للترهل الإداري فيها بهدف التمكين.

وأعلنت عن مراجعة أوجه الخلل والفساد والتلاعب في توزيع الدرجات الوظيفية وانهاء تمكين النظام البائد بمؤسسات الدولة عقب تسلمهم توصيات الدراسة، التي قالت إنها سيتم تنفيذها بواسطة خبراء ومستشارين سودانيين في الخدمة المدنية. ولفتت إلى عدم وضعها أية خطوة بشأن معالجة البطالة حتى الآن، لا سيما في ظل عدم إصلاح مؤسسات الدولة، وتابعت ولا يمكنني اتخاذ أي قرار بخصوص البطالة في الوقت الذي تعكف فيه الدولة على إجراء دراسة لإصلاح الخدمة المدنية. وأردفت بعد أن تسلمنا نتائج الدراسة سنعمل على محاربة البطالة، فيما كشفت الوزيرة عن تعديل قانون العمل وقانون الأجور لمواكبة معايير وأسس منظمة العمل الدولية.

الخرطوم (كوش نيوز)