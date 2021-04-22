د.حمدوك يلبى دعوة أسر شهداء ثورة ديسمبر ويشاركهم وجبة الإفطار





سونا أكد د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء أن أن بناء السودان الذي ضحى من أجله الثوار بأرواحهم يتطلب ابقاء جذوة روح الثورة متقدة في النفوس حتى لا تحيد عن أهدافها المنشودة سيما أن مواكب ثورة ديسمبر المجيدة غطت كافة أرجاء البلد قائلا ان المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة . جاء ذلك لدى تلبيته دعوة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بولاية نهر النيل ومشاركتهم وجبة إفطار رمضان وفي ذات السياق أوضح سيادته لأسر الشهداء أن اعتصام القيادة العامة يعتبر علامة فارقة في تاريخ البلاد كما أكد قوة ونزاهة السلطة القضائية وقدرتها على تحقيق العدالة الكاملة . من جانبه أكد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف أن التغيير وتحقيق العدالة يتطلب المزيد من الصبر حتى تفصل الأجهزة العدلية في البلاد في كافة القضايا وفق الإجراءات المتبعة فيها مشيرا” إلى إنجازات ثورة ديسمبر المجيدة التى أودت برموز الشر والإجرام من قيادات النظام البائد في السجون واعرب عن ثقته في استكمال مسار الثورة المجيدة وتحقيق العدالة بمعاقبة الجناه والقتلة من جهتهم عبر عدد من ممثلي أسر الشهداء بولاية نهر النيل عن تطلعاتهم لتحقيق العدالة بجانب اصرارهم وتمسكهم بأهداف الثورة المجيدة شاكرين للسيد رئيس مجلس الوزراء على تلبية دعوتهم واهتمامه البالغ بكافة القضايا التى تخص الشهداء .

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