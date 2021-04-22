وزيرة الخارجية تعقد اجتماعاً افتراضياً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي





عقدت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بمكتبها اليوم اجتماعا افتراضيا مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الخرطوم.

استعرضت وزيرة الخارجية تطورات الأوضاع السياسية في السودان بالتركيز على أولويات الحكومة الانتقالية في إرساء دعائم السلام والديمقراطية في جميع أنحاء السودان، مثمنة دور الاتحاد الاوروبي في دعمه على طريق الانتقال الديمقراطي سيما دور الحكومة الفرنسية المتمثل في تنظيم مؤتمر باريس والذي يعول عليه السودان كثيرا في الانفتاح الاقتصادي واعفاء الديون.

كما تقدمت وزيرة الخارجية بشرح لموقف التفاوض في ملف سد النهضة، معربة عن تقديرها للاتحاد الأوروبي على متابعته لتقدم سير المفاوضات في الاجتماعات.

من جانبهم، أعرب سفراء دول الاتحاد الاوربي عن امتنانهم للقاء الافتراضي مع السيدة الوزيرة معربين عن تطلعهم للانخراط في اجتماعات حقيقية وبدء لجان التشاور السياسي واطلاق جلسات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين في القريب العاجل.

سونا