التعايشي يكشف عن إعلان حاكم دارفور





كشف عضو المجلس السيادي رئيس اللجنة العليا للمؤتمر العام لنظام الحكم بالسودان الأستاذ محمد الحسن التعايشي عن تفاهمات واتفاق تم على توصية اللجنة العليا باعلان حاكم لاقليم دارفور على أن تبدأ مهامه التنفيذية بقيام المؤتمر العام. وابان التعايشي لدى مخاطبته الاجتماع الثامن للجنة التنفيذية لمؤتمر نظام الحكم في السودان الذي عقد اليوم بحسب (سونا)، بوزارة الحكم الاتحادي أبان أن اتفاقية السلام اقرت الحكم الاقليمي لدارفور اذا فشل قيام مؤتمر لنظام الحكم بعد مرور ستة اشهر على الاتفاقية المحدد بالثالث من مايو المقبل. وأشار التعايشي إلى وجود قرار سياسي بالعودة لنظام الحكم الاقليمي غير انه لا توجد هياكل ولا سلطات ولا اي مستويات حكم، لافتا الى ان هذا لا يمنع الاستحقاق السياسي ولا يتعارض مع استمرار اجراءت المؤتمر، مطالبا بمزيد من التحضيرات للورش الفنية واستشارات الولايات للمؤتمر العام، كاشفاً عن دعم مالي سخي لقيام المؤتمر خاصة من شركاء السلام الدوليين الذين تكفلو بتمويل المؤتمر. هذا وقد ناقش الاجتماع اليوم الترتيبات للورشة الفنية المزمع عقدها في 27-29 من ابريل الجاري، موجها بتكليف لجنة من ثمانية اشخاص مهامها الترتيبات النهائية للورشة الفنية مع مراعاة نسب مشاركة المرأة وفقا لما نصت عليه اتفاقية السلام.

الخرطوم (كوش نيوز)