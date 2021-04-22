رئيس مجلس الوزراء يتفقد اعمال الشركة التركية للتعدين





تفقد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك برفقه والي الولاية الشمالية البروفسير امال محمد عز الدين وعدد من الوزراء الاتحاديين واعضاء لجنة امن الولاية تفقدوا سير العمل بالشركة التركية العاملة في مجال التعدين كما تفقدوا سوق (25) للتعدين بمحلية دلقو واشاد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك(بحسب سونا) بالعمل الكبير الجاري بالمحلية في مجال التعدين مؤكدا دعم الدولة ووقوفها مع الولاية لمعالجة كافة المشاكل التي تواجه قطاع التعدين والاستفادة من عائداته في دفع برامج التنمية والاقتصاد والخدمات بالبلاد من ناحية ثانية زار رئيس مجلس الوزراء ووالي الولاية الشمالية والوفد المرافق لهما أسر شهداء كجبار وقد حيا حمدوك أرواح الشهداء مؤكدا أن القصاص العادل سيكون هو ديدن حكومة الفترة الانتقالية ومعاقبة الذين تسببوا في أحداث كجبار وأعلن عن دعم الحكومة لاسر الشهداء الوقوف بجانبهم حتي ينالوا حقوقهم كاملة كما اعلن رئيس مجلس الوزراء عن إلغاء كل القرارات الخاصة بسدي دال وكجبار.

الخرطوم (كوش نيوز)