ماركا: راموس يُلاحق محمد صلاح





سلطت “ماركا” الإسبانية، يوم الخميس، الضوء على قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم، التي من المقرر أن تقام في العاصمة اليابانية الصيف المقبل. وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، من الممكن أن يواجه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في دورة الألعاب الأولمبية. إذ أوقعت القرعة منتخبي مصر وإسبانيا في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين وأستراليا. وقالت “ماركا” في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: يمكن مشاركة لاعبي كرة القدم في البطولة حتى سن الـ 24، بسبب تأجيل الألعاب العام الماضي، كما يمكن أن يضم أي منتخب ثلاثة لاعبين فوق الـ 24 عاما، مما يعني أننا يمكن أن نشاهد مواجهة أخرى بين سيرجيو راموس ومحمد صلاح في أولمبياد طوكيو، حيث من المقرر أن يستدعي المنتخب الإسباني قائد ريال مدريد، وكذلك ذات الأمر بالنسبة لمصر، حيث من المتوقع أن يتم ضم صلاح. وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، بعدما تفوق عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، وانتهت نتيجة الإياب بالتعادل السلبي، لكن المباراتين لم تشهدا مواجهة راموس ضد صلاح، بسبب إصابة النجم الإسباني. وكان راموس(بحسب العربية نت) قد تسبب في إصابة صلاح وإخراجه من الشوط الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، والذي كسبه نادي العاصمة الإسبانية.

الخرطوم (كوش نيوز)