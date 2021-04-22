دعوة عاجلة من السودان وليبيا والنيجر إلى الاتحاد الإفريقي





جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس النيجر، محمد بازوم، بشأن الأوضاع في جمهورية تشاد.

دعت السودان وليبيا والنيجر، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى عقد جلسة طارئة لاتخاذ تدابير لتخفيف التوتر الناجم عن تداعيات الوضع الملتهب في جارتها تشاد.

ودعت الدول الثلاث مجلس الأمن والسلم الإفريقي إلى “عقد جلسة طارئة لاتخاذ خطوات وتدابير من شأنها تخفيف التوتر والمساهمة في صون وتعزيز السلم والأمن واستقرار المنطقة”.

وأعربت الدول الثلاث “عن القلق العميق إزاء الأوضاع التي تشهدها تشاد”.

ودعت إلى تفعيل “اتفاق التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر”.

وأشادت بـ”الدور الهام للرئيس الراحل إدريس ديبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومساهمته في مكافحة الجماعات الإرهابية”.

وأكدت على مواصلة “التعاون الوثيق بين الدول الثلاث لتعزيز مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية”.

وجددت الدول الثلاث التزامها بالحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها، وفق البيان.

ودعت إلى “إقامة حوار وطني بين الأطراف المختلفة في تشاد، بعيدا عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها”.

وحثت “الأشقاء في تشاد على تغليب مصلحة البلاد، وانتهاج الحوار، والتخلي بروح المسؤولية، حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة”.

وأعلن الجيش التشادي، الثلاثاء، عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي، برئاسة محمد نجل الرئيس الراحل، لقيادة البلاد لفترة 18 شهرا يعقبها إجراء انتخابات.

والثلاثاء، أعلن الجيش التشادي مقتل الرئيس إدريس ديبي (68 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تفقده قواته في الشمال.

باج نيوز