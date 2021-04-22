ترقيات وإحالات بجهاز المخابرات العامة





أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارات تم بموجبها ترقية عدداً من ضباط جهاز المخابرات العامة في الرتب المختلفة.

وأصدر البرهان قراراً آخر أحال بموجبه عدد من الضباط في الرتب المختلفة للتقاعد .

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز المخابرات العامة في تعميم صحفي مساء اليوم، أن هذه القرارات تأتي ضمن الإجراءات الراتبة والروتينية في إطار الموازنة و الترتيب الهيكلي العادي الذي يتم كل عام وفقاً لقوانين ولوائح جهاز المخابرات العامة.

باج نيوز