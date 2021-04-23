سياسية
عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 23 أبريل 2021
الانتباهة
تأجيل الحكم بقضية بيع مصنع الجيش
إلغاء إنشاء سديّ كجبار و”دال”
تفاهمات حول إعلان حاكم دارفور
الجنيه يعاود التراجع أمام الدولار
حمدوك: ملف شهداء كجبار في طريقه للعدالة
إيقاف مسؤول بالصحة الاتحادية وإحالته للتحقيق
كشف أسباب إعفاء 128 من كبار ضباط المخابرات
السوداني
حمدوك يلغي قراريّ إنشاء سدّي دال وكجبار
ترقية وإحالة ضباط بجهاز المخابرات العامة للتقاعد
الدفاع المدني ينقذ أطفالاً ونساءً علّقوا بساقية منتزه الرياض
المبعوث الفرنسي بالخرطوم: نموذج”انتقالية” السودان يمكن أنّ يلهم التشاديين للنجاح
غرفة المستوردين تناقش مع وزير المالية تبعات زيادة الدولار الجمركي