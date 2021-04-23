وزير الريّ الإثيوبي: تصميم سدّ النهضة تمّ بطريقة لا تسبّب ضرر لدول المصبّ





أوضح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بقلي، أنّه تمّ تصميم سدّ النهضة بطريقةٍ لا تسبّب أيّ نوعٍ من الضرر لدول المصبّ. وأشار إلى أن “المنفذان السفليان لديهما القدرة على إتمام سحب 50 مليار متر مكعب، وهو متوسط التدفق السنوي لنهر النيل”.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، بحسب سكاي نيوز عربية، إنّ المخارج السفلية لسدّ النهضة التي تمّ الانتهاء منها مؤخرًا، بدأت العمل بطاقة إجمالية تبلغ 1860 مترا مكعبا في الثانية.

وبيّن أنّه “عندما يتم بدء تشغيل 13 توربينا، يتيح كل منها تدفق 330 مترا مكعبا من المياه في الثانية، سيسمح ذلك بكمية كبيرة من المياه إلى المصب”. وأضاف بقلي أن وضع السد “مطمئن”، مرجعا ذلك “لسلامة وجودة الهياكل الملحقة”، ومشددا على أن “استكمال منفذي القاع يضمن استمرار تدفق المياه إلى دول المصب ويدعم فيضان النيل”..

وأوضح الوزير الإثيوبي أنّ سعة كلّ مخرج في السد تبلغ 930 مترا مكعبا من المياه في الثانية، بسعة إجمالية تبلغ 1860 متر مكعب في الثانية. وأشار إلى أنّ ذلك يعني “أن الاثنين يجتمعان معا لتصريف مجرى نهر النيل بالكامل في غضون عام”.

(كوش نيوز)