غرفة المستوردين تُناقش مع وزير المالية تبعات زيادة الدولار الجمركي





ناقش وزير المالية والاقتصاد الوطني د. جبريل إبراهيم بمكتبه بالوزارة بحضور وكيل الوزارة مع وفد الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية برئاسة شهاب الدين الطيب، مستجدات القرارات والسياسات الاقتصادية الاقتصادية الأخيرة .

وأوضح شهاب الدين الطيب فى تصريح صحفي أن الاجتماع الذي انعقد بحضور ومشاركة نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية نادر الهلالي وامين مال الغرفة القومية للمستوردين هاني ونسي جاء بناءً على رغبة الغرفة لبحث ومناقشة مستجدات القرارات والسياسات الاقتصادية الأخيرة وأثرها على القطاع الاقتصادي عموما والاستيراد على وجه الخصوص وما سيترتب عليها من آثار على المواطن.

واشار شهاب الدين إلى أن الغرفة طرحت عدداً من القضايا خلال اللقاء أهمها تبعات زيادة الدولار الجمركي والسياسات المصاحبة من الدولة للسيطرة على تلك التبعات على المستورد والمواطن، ونوه الى انه تم الاتفاق على استمرار التشاور من خلال اجتماع مشترك موسع يعقد الاحد المقبل .

السوداني