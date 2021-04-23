المبعوث الفرنسي بالخرطوم: نموذج (انتقالية) السودان يمكن أن يلهم التشاديين للنجاح





قال المبعوث الفرنسي لدى الخرطوم جان ميشيل دايموند إن ما يحدث في تشاد يؤثر على السودان والعكس صحيح.

وأضاف، أن النموذج الناجح في السودان والمتمثل في تجربة حكومة انتقالية مشتركة بين المدنيين والعسكريين يمكن أن يقدم نموذجا ملهما لنجاح التشاديين، رغم عدم تطابق الأوضاع في البلدين.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه، بالقصر الجمهورى أمس، بالمبعوث الفرنسي في الخرطوم، جان ميشيل دايموند، واستعرض معه تطورات الأوضاع في جمهورية تشاد، عقب مقتل الرئيس إدريس دبي.

وإتفق الجانبان على ضرورة التنسيق والعمل معا من أجل استقرار الأوضاع فى تشاد.

وأوضح دايموند في تصريحات صحفية، أمس أن لقاءه مع نائب رئيس مجلس السيادة كان بطلب من وزير الخارجية الفرنسي، وأوضح أنه تركز على مناقشة الأوضاع في جمهورية تشاد مع الجانب السودانى، مشيرا إلى أن السودان وفرنسا يتشاركان الأهداف نفسها، المتعلقة بضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في جمهورية تشاد.

وأضاف أن بلاده تدعم المجلس الانتقالي الذي شكل في تشاد، وحث المجلس على العمل على قيادة تحول سريع وآمن نحو الانتقال للديمقراطية.

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