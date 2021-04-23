وزير الصناعة: السلع متوفرة ولا حاجة (للهلع والتدافع)





وعد وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، بتوفير الدقيق المطلوب لمخابز أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية، وإيجاد آليات لتوزيع الخبز للمناطق المكتظة بالسكان، والتي تعاني من قلة المخابز، مشدداً على إنجاح مبادرة المخابز التي تنتج مليون قطعة خبز يومياً.

وأشاد الشيخ، في زيارة تفقدية مؤخراً لأسواق المؤسسة التعاونية بالتجربة والخدمات التي تقدمها للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وأقر الشيخ بأن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف وانعكاساته على الاستيراد عموماً والمواد الخام خاصة، وأضاف : أسعارالسلع حالياً تشهد استقراراً رغم ارتفاعها. وأعاب الشيخ الزيادات الطائلة في أسعار اللحوم والفواكه في الأيام الأولى من رمضان ، موضحاً أن المواطن حالياً وصل إلى “درجة من الطمأنينة واليقين” بوجود وفرة في السلع كافة، وعدم الحاجة “للهلع والتدافع” للشراء بكميات كبيرة للسلع.

وأكد أن تجربة المؤسسة التعاونية الوطنية، نشاط يستحق “الدعم والتمدد”، والانتشار في المناطق والولايات والأحياء البعيدة، حتى لا تكون أسواق المؤسسة في بحري مثل “الحج” يأتي إليها المواطنون من أماكن بعيدة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقف ”يداً بيد” مع المؤسسة والتعاون مع برنامج سلعتي والجمعيات التعاونية، من أجل توفير السلع بأسعار التكلفة بعيداً عن السماسرة و الوسطاء.

(كوش نيوز)