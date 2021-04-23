وزير الريّ السوداني: إثيوبيا تراوغ في الوصول إلى اتّفاقٍ





يقول ياسر عباس إنّ إثيوبيا تراوغ في الوصول إلى اتّفاق وتعمل على شراء الزمن.

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الجمعة، إنّ الاتحاد الإفريقي “منحاز إلى حد ما” لإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة.

وذكر الوزير، في بيان، أن “إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية، بينما وافقت عليه مصر”.

واعتبر أن “إثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق، وتعمل على شراء الزمن؛ لتجعل الملء الثاني للسد أمرا واقعا”.

وأشار إلى أن “إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، لقمة ثلاثية لرؤساء الدول الثلاث، وترى أن يترك الأمر للاتحاد الإفريقي”.

وتابع “الاتحاد الإفريقي منحاز إلى الجانب الإثيوبي إلى حد ما”.

وزاد: “لم يلعب الاتحاد الإفريقي دوره القيادي بل اكتفى بدور المراقب فقط”.

باج نيوز