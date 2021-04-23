السودان وفرنسا يؤمنان على التنسيق لترسيخ الأمن والاستقرار





البرهان يتلقى دعوة لحضور مؤتمر باريس في مايو.

أمنّ السودان وفرنسا على ضرورة التنسيق لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بعد رحيل الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، الجمعة، أنّ الخطوة جاءت خلال لقاءٍ جمع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبدالفتاح البرهان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مراسم تشييع الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي اليوم في انجمينا.

وبحث اللقاء الوضع في تشاد ومساهمة السودان للمساعدة في تحقيق إستقرار الوضع الجديد في دولة تشاد بعد رحيل الرئيس إدريس ديبي.

وتطرق اللقاء للترتيبات والتحضيرات الجارية لإنعقاد مؤتمر باريس لدعم السودان إقتصادياً المزمع إنعقاده في السابع عشر من شهر مايو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

باج نيوز