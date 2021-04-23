البرهان يلتقي الرئيس الفرنسي بالعاصمة التشادية إنجمينا





التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش تشييع الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي اليوم (الجمعة) في العاصمة إنجمينا، وتناول اللقاء الوضع في تشاد والمساعدة التي من الممكن أن يقدمها السودان لاستقرار الوضع الجديد في تشاد بعد رحيل ديبي.

وتطرق اللقاء للترتيبات والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر باريس لدعم السودان اقتصادياً، المزمع انعقاده في السابع عشر من شهر مايو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكد رئيس مجلس السيادة، تلقيه الدعوة لحضور المؤتمر.

السوداني