حمدوك: استئناف الحوار مع عبد العزيز الحلو قريباً





أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك استئناف الحكومة للحوار مع القائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال خلال مايو المقبل.

جاء ذلك لدى لقائه والوفد المرافق له مساء أمس تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية الشمالية.

وأشار د. حمدوك إلى نجاح الحكومة الانتقالية في وقف الحرب بإقليم دارفور وتوقيع السلام مع حركات الكفاح المسلح بالإقليم، مُجدداً عزم الحكومة على استكمال عملية السلام بإبرام اتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، لأهمية إرساء دعائم السلام الشامل كأولوية للانتقال إلى التنمية، وناشد قوى إعلان الحرية والتغيير بضرورة توحيد الرؤي لاستكمال أهداف الثورة تحقيقا للغايات الكبرى في البناء والتعمير.

من جانبهم أكد ممثلو قوى إعلان الحرية والتغييرأهمية تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في البناء ومضاعفة الإنتاج والإنتاجية، داعين إلى ضرورة زيادة الدعم لصغار المزارعين بالولاية تحقيقا لغايات وتطلعات مواطن الولاية، كما دعوا إلى زيادة كمية الدقيق المخصصة للولاية بما يتناسب وحجم السكان.

من جانبه أكد وزير الزراعة والغابات البروفيسور الطاهر اسماعيل حربي، أن دعم صغار المزارعين يمثل أحد أهم أولويات ثورة ديسمبر المجيدة وخطة الحكومة في تحقيق زيادة الانتاج والانتاجية وأن وزارته ستساهم بنسبة ٨٠ % من الانتاج الزراعي في السودان.

من جانبه أوضح إبراهيم الشيخ وزير الصناعة أن جميع قرارات قوى إعلان الحرية والتغيير تمت بالتوافق بين مكوناتها وأن إيقاف الحرب والحفاظ على أرواح الشعب السوداني تمثل أهم أهدافها.

باج نيوز