والي الشمالية : زيارة حمدوك للولاية ناجحة





وصفت والي الولاية الشمالية البروفيسور آمال محمد عزالدين زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك للولاية بالتاريخية والناجحة.

وأكدت في تصريحات صحفية بمطار دنقلا في ختام زيارة رئيس الوزراء نجاح الزيارة التي إمتدت إلى محلية دلقو لتشمل زيارة النصب التذكاري لشهداء كجبار وتم خلالها مخاطبة الجماهير التى كانت في غاية السعادة بالزيارة لا سيما إنه تم خلالها إتخاذ قرارات تاريخية ومصيرية بخصوص إلغاء إنشاء سدي دال وكجبار.

وأشارت الوالي إلى أن القرار وجد الترحاب والإشادة من مواطني الولاية الشمالية وأثلج صدورهم لأنه كان يمثل المطلب الإساسي لمواطن الولاية.

وأوضحت أن الزيارة شملت أيضاً مناطق التعدين وسوق ٢٥ دلقو، كما تم أثناء الزيارة عقد عدة لقاءات بين السيد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له وحكومة الولاية ولجنتها الأمنية، أثمرت عن مخرجات داعمة للمرحلة الإنتقالية إستصحبت خلالها كل مشاكل الولاية ذات العلاقة بالمركز.

وقالت إنه تم خلال الزيارة مناقشة كل الجوانب التى تهم مواطن الولاية الأمر الذي جعل الزيارة تنال إستحسان المواطنيين و تركت أثراً معنوياً مقدراً على حكومة الولاية من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق تطلعات المواطن نتيجة للدعم الكبير الذي وجدته من المركز.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قد إختتم اليوم زيارة ناجحة ومثمرة للولاية الشمالية وقف خلالها على مجمل الأوضاع.

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