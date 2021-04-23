رئيس مجلس السيادة يعود للبلاد بعد مشاركته في تشييع الراحل ديبي





عاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والوفد المرافق له مساء اليوم إلى البلاد بعد مشاركته في مراسم تشييع الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي والتي جرت بساحة الأمة بالعاصمة التشادية إنجمينا.

وكان في إستقباله بمطار الخرطوم الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الإنتقالي.

ويُذكر أن الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة ضم الأستاذ الطاهر أبوبكر حجر عضو مجلس السيادة والأستاذة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية ود. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي.

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