موسى هلال: لم أطالب بحل الجيش التشادي وما يجري شأن داخلي





قال أحمد محمد أبكر الناطق الرسمي للمجلس الصحوة الثوري السوداني، في تصريح صحفي أن ما تناولته وسائط التواصل الاجتماعي وراديو تشاد الحر بزعمهم أن الشيخ موسى هلال طالب بضرورة حل وتسريح الجيش التشادي على خلفية اغتيال إدريس ديبي رئيس دولة شاد في المعارك الدائرة بمنطقة ماو في الأيام الماضية، خبر عار من الصحة.

ووصفه بحسب صحيفة المواكب، بأنه محاولة للزج بالأخبار الكاذبة بغرض إثارة الفتنة وتسميم الأجواء، وأوضح أن ذلك عار من الصحة وأن موسى هلال لم يصدر كلمة واحدة في هذا الصدد، وتابع “ما تم شأن داخلي لم نتدخل فيه على الإطلاق”.

الخرطوم (كوش نيوز)