عدم التجديد يزيد القلق ويفتح أبواب الرحيل جماهير الهلال تدق ناقوس الخطر بسبب أبو عاقلة





انتهت فترة التسجيلات التكميلية الصيفية، وسعت أندية الدوري الممتاز لتدعيم صفوفها ببعض العناصر فيما حاولت اندية اخرى الإبقاء على نفس اللاعبين داخل الكشوفات، ووفقا للمتابعات الدقيقة فإن تسجيلات هذا الصيف لم تكن كسابقاتها من فترات التسجيل فأندية الدوري الممتاز دخلت الميركاتو الصيفي بعدد محدود. وفي جانب نادي الهلال ضم الفريق (3) عناصر محلية وجدد الولاء لفارس عبد الله ونزار حامد فيما كانت جماهير الفريق تترقب أمر تجديد متوسط الميدان الارتكاز العصري ابوعاقلة عبد الله ولكن لجنة التطبيع الهلالية أحبطت القاعدة الجماهيرية بعدم التجديد لابوعاقلة عبد الله، الذي بات يفكر جديا في الرحيل عن ديار الهلال بعد التجاهل وعدم التقييم المناسب، وسبق لأبوعاقلة أن تلقى عروضا احترافية وعرضا ماليا ضخما من الند التقليدي ولكنه فضل التزام الصمت في انتظار تقييم مناسب من نادي الهلال ولكنه لم يجد لتزداد الامور تعقيدا على اللاعب وجماهير الهلال التي كانت تمني النفس بأن يمدد صاحب الرئة الثالثة الولاء لفترة ثالثة. وسادت حالة من الغضب جماهير الهلال (بحسب صحيفة السوداني) التي حملت مجلس تطبيع نادي الهلال مسؤولية عدم تجديد التعاقد مع اللاعب ابوعاقلة عبد الله، وذلك بعدم التقييم المناسب للاعب. ابوعاقلة كان ينتظر فقط اهتمام مجلس التطبيع ومنحه التقييم المناسب الذي يستحقه نسبة للعطاء الكبير الذي ظل يقدمه اللاعب صاحب الامكانيات الفنية الكبيرة، وتلقى ابوعاقلة عبد الله عروضا من خارج السودان كما يطارده الند التقليدي وعدد من الاندية في الداخل والخارج. ولا يختلف اثنان على القيمة الفنية للاعب بشهادة عشرات المدربين داخل القارة السمراء، ويعتبر اللاعب ابوعاقلة عبد الله أفضل لاعب خط وسط في السودان، واسهم اللاعب مؤخرا في تأهل صقور الجديان لنهائيات كأس الامم الافريقية المقامة في الكاميرون كما ظل اللاعب يقدم اداء رفيعا داخل الملعب مع نادي الهلال واسهم في تحقيق الهلال لجملة انتصارات محلية وافريقية.

الخرطوم (كوش نيوز)