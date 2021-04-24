عضو السيادي الطاهر حجر يؤكد عمق ومتانة العلاقات السودانية التشادية





أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ الطاهر أبوبكر حجر عمق ومتانة العلاقات السودانية التشادية مشيراً إلى حرص وإهتمام مؤسسات الدولة السودانية بترقية وتعزيز العلاقات بين الخرطوم وإنجمينا. وأشاد عضو مجلس السيادة الإنتقالي لدي لقائه اليوم بمقر إقامته بإنجمينا أعضاء السفارة السودانية لدى جمهورية تشاد بالدور الكبير والهام الذي ظلت تضطلع به السفارة في تمتين أواصرالعلاقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات. من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة السودانية بإنجمينا (بحسب سونا)الأستاذ الصادق الفاضل المبارك فى تصريح صحفي أن اللقاء تناول تطورات الوضع فى تشاد بعد رحيل الرئيس إدريس ديبي إتنو، لافتا إلى أن عضو مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ الطاهر حجر تلقى تنويرا شاملا ومفصلا عن مسيرة العلاقات السودانية – التشادية ودور السفارة في تعزيزها وتطويرها والدفع بها نحو آفاق أرحب فى كافة المجالات.

الخرطوم (كوش نيوز)