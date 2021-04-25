وزارة التربية: انسياب امتحانات الأساس والثانوي مُرتبط بتوفير التمويل





نوهت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم إلى أن امتحانات شهادتي الأساس والثانوي أكثر برنامجين بالوزارة يحتاجان لصرف مالي, وربطت انسياب الامتحانات في موعدها بضخ الأموال من وزارة المالية.

ووصفت الوزارة، انسياب الدعم للربع الأول من وزارة المالية بالصورة الطيبة، وأكدت استلامه من المالية، وأوضحت حاجة الوزارة للتدفق المالي من المالية للربع الثاني بذات الكيفية التي انساب فيها الدعم للربع الأول.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة إبراهيم عمر في تصريح لـ(الصيحة) أن تحدي انسياب الدعم للربع الثاني يكمن في أنّ امتحانات شهادتي الأساس والثانوي تحتاج للدعم من مرحلة الطباعة الأولية وتصحيح ومراقبة وكنترول، وأشار إلى ان الدعم المالي مبرمج وفقاً لربط شهري من وزارة المالية بالتسيير.

الخرطوم -ابتسام حسن

صحيفة الصيحة