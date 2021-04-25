وكيل وزارة العدل تؤكد جدية الدولة في مكافحة قضية غسل الأموال وتمويل الإرهاب





دعت وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان المصارف والمصرفيين والبنك المركزي الى الاهتمام بقضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء ذلك لدى مخاطبتها ختام ورشة الأطر القانونية للعمل المصرفي في السودان التي نظمتها إدارة التدريب بوزارة العدل بالتعاون مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية.

وأكدت جدية السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعت وكيل وزارة العدل المصارف الى التبليغ عن أي حالة اشتباه في غسل الأموال و تمويل الارهاب لوحدة المعلومات المالية مهما كان حجمها لخطورة جرائم غسل الأموال وأشارت الى ضرورة استحداث تعديلات في نصوص قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة1990م المثير للجدل .

واشارت الى حاجة المصارف لكثير جداً من العمل للنهوض بالعمل المصرفي والارتقاء به لمواكب المصارف الأجنبية وذلك لعلاقته مباشرة بالاقتصاد.

الخرطوم :شذى الشيخ

صحيفة الجريدة