حمدوك يبحث مع القائم بالأعمال بالسفارة الامريكية القضايا الثنائية





عبَّر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك عن تقديره والشعب السوداني للدعم الأمريكي المستمر للبلاد في المجالين السياسي والاقتصادي . جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الاحد القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالخرطوم السيد براين شوكان. وناقش اللقاء بحسب ( سونا) سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بالتركيز على المسألة الاقتصادية والزيارات المتبادلة للمسؤولين في البلدين فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية. ورحب رئيس الوزراء بالزيارة المرتقبة لمبعوث الرئيس الأمريكي السيناتور كريس كوونز للسودان والإقليم.

الخرطوم ( كوش نيوز)