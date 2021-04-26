محمد الفكي:القوانين المجازة تعاقب المفسدين وتضمن دمجهم في المجتمع





أعلن عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد الفكي أنّ القوانين التي عكفت الدولة على إجازتها تعمل على عدم افلات المفسدين من العقاب مع ضمان توفير فرصة اندماجهم في المجتمع.

وقال الفكي لدى مخاطبته إفطار الطريقة السمانية سجادة خور المطرق بمجمع الشيخ برير بابي ضعينة غرب امدرمان، أنّ ما تعرضت له البلاد كفيل بتمزيقها وذهابها بالكامل لولا وجود اوتاد المجتمع، وابرزهم السادة الصوفية، الذين وصفهم بأنهم لحمة المجتمع، وهم الذين كانوا حضور دائم لحماية المجتمع من التمزق.

وأشاد عضو مجلس السيادة بمبادرة الطريقة السمانية خور المطرق، واضاف” سمعت بمبادرة السجادة السمانية خور المطرق التي طافت ولايات السودان في فترة عصيبة، لتعصم الدماء، وأهم ما أثمرته المبادرة أثناء تجوالها نزع فتيل الفتنة بين اهلنا النوبة والبني عامر في بَورتسودان. ”

واضاف نبارك المبادرة وندعم مجهودكم في لم شمل المجتمع ونحن معكم بالكامل طالما عنوانكم (المحبة والتسامح) وطالما أنّ المبادرة لكل السودانيين.

وأشاد عضو مجلس السيادة بتجربة الإعمار التي تتبناها سجادة خور المطرق، واضاف: تجربتكم في قرية (ابوضعينة) التي كانت قفرا وفقرا انتعشت بمجهودكم وما رأيناه يؤكد جدية المبادرة ومباركة سعيها.

وفي كلمته شكر الشيخ الطيب الشيخ برير الحضور على تلبية الدعوة، مؤكداً على أنّ المبادرة المجتمعية التي استمعت لمشكلات 13ولاية وطرحت الحلول، تعتبر مبادرة لكل الطرق الصوفية ولكل السودانيين وقضيتها الأولى والأخيرة خدمة الإنسان فقط ودعم استقراره.

سونا