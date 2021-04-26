تعرف على أغرب قصة حدثت للدكتور والشاعر الراحل علي الكوباني إبان عمله في المشرحة مع شيوخ طالبوه بنبش قبر أحد المشايخ الكبار لترحيله..ماذا قال لهم؟ وما هي المفاجأة التي حدثت بعد نبش القبر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان باهتمام كبير خلال الأيام الماضية تغريدة كان قد نشرها الدكتور الشهير والشاعر المعروف علي الكوباني, الذي رحل الأسبوع الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد صراع مع المرض.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن التغريدة التي جاءت في شكل قصة وموقف غريب ووجدت اهتمام كبير كتبها الدكتور قبل فترة من رحيله, لكن متابعيه أعادوا نشرها رفقة بعض التدوينات الشهيرة التي قام بكتابتها مدير مشرحة الخرطوم السابق.
الكوباني كتب القصة تحت عنوان (احذروا الدجالين ) وقال في تفاصيلها التي نقلها محرر موقع النيلين:
(أبان فترة عملي في مشرحة الخرطوم، دخل علي 4 شيوخ بلحي مرتبة ومحفحفة ومصبوغة كسواد الليل، لابسين زي يونيفورم كده (جلاليب ناصعة البياض وعمم مكربة وشالات خضراء) وكمان عندهم رائحة عطر عجيب كده ملت المكتب الشيوخ قالوا لي شيخ (فلان) رحمه الله توفى في ام درمان وتم دفنه في مقابر حمد النيل قبل اكتر من 9 شهور، والان بما أن (القبة) بتاعتو جهزت تب هم جاءوا لترتيب نقل جثمان الشيخ ليدفن في قبته، ولقيتهم مجهزين كل الاوراق والتصديقات اللازمة، وقلت ليهم انا حاضر في أي وقت، وطلبت منهم يجهزوا صندوق للنقل ويجيبوا معاهم قماش ابيض عشان نرتب فيهو الرفات لانو الجثمان بكون اتحلل والكفن اهترأ او تغير لونه حسب نوع القماش..هب واحد منهم (شبعااان كده وليهو فِقَر)… قال يا دكتور ما تتكلم كلام فارغ ده شيخ فلان ..وجثمانو ما بتحلل.، قلت ليهو يا شيخنا..التحلل ما بعيب الانسان..وده حكمة الله في خلقه لكي ترجع عناصر البشر للتراب الذي خلقت منه، وان كل الناس ستتحلل ما عدا اجساد الانبياء عليهم السلام. المهم اديتهم محاضرة لمن اتكيفت من نفسي.. لكن وحاتكم ..كلهم رمقوني شذراً.. والزول الشبعان داك قال لي: يا دكتور: تأدب وبطل الكلام الفارغ ده..شيخ فلان ما بتحلل خالص، قلت اطردهم بعد كترة الاساءات دي…الا أن أكبرهم سنا ومكانة قال لي.. يا دكتور نحن متأكدين الشيخ ما بتحلل ..وانت ربنا يهديك وبراك حتشوف وتقتنع.