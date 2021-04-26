الأمم المتحدة تكشف زيارة بعثتها لتقييم احتياجات الانتخابات بالسودان





قالت بعثة الامم المتحدة، إن الغرض من زيارتها للسودان في الفترة من الخامس وحتى الثالث والعشرين من أبريل، لتقييم الاحتياجات الانتخابية لِلسودان هو فَهم السياق السوداني بِشكلٍ أفضَل، بِما في ذلك الأُطُر القانونية والمُؤسَّسية واحتياجات القُدرات لِمُختَلَف أصحاب المَصلَحة، وذلِك للإعلام عن نِطاق وَنوع الدَعم الفني للأمم المتحدة التي يُمكِن تَقديمَها لِلسودان في الوقت المناسب لِدَعم عَمَليتِه الانتخابية ذات الملكية والقيادة الوَطنية، وِفقاً للإعلان الدستوري .

وأوضحت البعثة في تعميم صحفي أن الزيارة جاءت في اعقاب طَلَب عام 2020 المُقَدَّم إلى الأمين العام للأمم المتحدة مِن قِبَل حكومة السودان الانتقالية لِدَعم إجراء الانتخابات، وكما وَرَدَ في قَرار مَجلِس الأمن 2524، قامَت بِعثة الأمم المتحدة لِتَقييم الاحتياجات الانتخابية بِزيارة السودان من 5 إلى 23 أبريل 2021.

واكدت عَقَدَت اجتماعات مع مَجموعة واسِعة مِن المُحاوِرين، مِنهُم مُمَثِّلين مِن السُلطات الوَطنية والولائية، الأحزاب السياسية، وسائل الإعلام، المُجتَمع المَدني، المَجموعات النِسائية، أعضاء مُجتَمَع المانِحين، وَكالات الأمم المتحدة.

واعربت عن املها التَواصُل مَع السُلطات الوطنية بِشأن نَتائِج بِعثة الأمم المتحدة لِتَقييم الاحتياجات الانتخابية دَعماً لانتخابات السودان.

صحيفة السوداني