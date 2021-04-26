الاتحاد الأوروبي: 13.4 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية





قال الاتحاد الأوروبي إن 13.4 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، معلناً عن تمويل جديد قيمته 52 مليون يورو للبلاد التي تُعاني من أزمات اقتصادية حرجة.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان هناك أكثر من 13.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك مليون لاجئ، فيما يحتاج أكثر من 9 ملايين شخص إلى مساعدات غذائية”.وأعلن الاتحاد عن رصده تمويل جديد بقيمة 149 مليون يورو كمساعدات لدول القرن الأفريقي في 2021.

ونال السودان 52 مليون يورو من المساعدات الجديدة، فيما حصلت جيبوتي على 500 ألف يورو، والصومال على 42.5 مليون يورو، بينما حظيت يوغندا بـ 32 مليون يورو.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيتم تخصيص 30 مليون يورو من التمويل الجديد لمشاريع التعليم للأطفال المحاصرين في الأزمات الإنسانية.

وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد، جانيز لينارتشيتش: “خلال العام الماضي، واجهت دول القرن الإفريقي غزو الجراد الصحرواي وتأثير تغير المناخ ووباء كورونا، إضافة إلى تأثرخا بالصراع والنزوح”.وأضاف: “هذا الوضع نتج عنه احتياج الملايين إلى المساعدة العاجلة ووصول الدعم المنقذ للحياة في حالات الطوارئ مثل الغذاء والتغذية والصحة والحماية”.

صحيفة الجريدة