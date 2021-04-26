البرهان يستقبل حمدوك في أول زيارة له للقيادة العامة





استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسحلة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بهيئة الأركان المشتركة، رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، برفقة وزير شؤون مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع.

وتفقد البرهان وحمدوك في مستهل الزيارة، المعرض المقام داخل الهيئة والذي ضم لوحات قادة الثورة المهدية، بالإضافة إلى معرض الأسلحة والذخائر التي قام الجيش باستخدامها فى المعارك، ويلتئم فى هذه اللحظات اجتماع تنويري لرئيس الوزراء.

صحيفة السوداني