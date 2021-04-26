الكشف عن اختفاء (180) مشروعاً استثمارياً بالشمالية





كَشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الهادي محمد إبراهيم، عن وجود عددٍ من المشاريع الاستثمارية غير موجودة على أرض الواقع، وقال الهادي إنّ هنالك (180) مشروعاً بالولاية الشمالية مُصدّقة لكّنها غير موجودة.

وكشف إبراهيم بحسب (باج نيوز) عن تصديق (100) مشروع استثماري منذ بداية مارس وحتى الآن، وقال “الاستثمار بشكله الحالي لا يعدّ استثماراً لأنّ كل سوداني يُرافق المُستثمرين لتعريفه بالإجراءات الاستثمارية، وأضاف “أيّ سوداني طابق ليهو مستثمر وهذا نَوعٌ من اللف والدوران”، ونبّه إلى أنّ قانون تشجيع الاستثمار للعام 2021 عمل على حلِّ كافة المشكلات التي كانت تعترض القانون السابق ومن أهمّها قضية الأرض والإجراءات عبر النافذة الواحدة، بجانب دليل الإجراءات الاستثمارية، وقال إبراهيم إنّ وزارته تَعمل على إلغاء أيِّ مشروعٍ يُحدِّد فترة استرداد رأس المال بـ(100) عام.

صحيفة السوداني